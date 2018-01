Historisch! Matthias Walkner gewinnt Rallye Dakar

"Dieses Jahr war die Navigation wirklich schwierig. Alle Top-Piloten sind die längste Zeit extrem eng beisammen gewesen. Bis zu meinem Etappensieg habe ich nie besonders viel Zeit gewonnen und auch nie besonders viel Zeit verloren. Ich habe einfach versucht, in der Spitzengruppe zu bleiben. Am Ende ist meine Taktik voll aufgegangen. Auch wenn man beim größten Event unseres Sports mit einem derart großen Vorsprung führt: der Gedanke, dass man gewinnen kann, fühlt sich bis zum Schluss unwirklich an. Ich hab es aber geschafft", erklärte Walkner.