Enttäuschung! Dortmund spielt nur 1:1 bei Hertha

Damit droht der Borussia am Wochenende das Abrutschen aus den Champions-League-Rängen. Dortmund zog als Tabellendritter vorerst am punktegleichen Rivalen Schalke 04 vorbei auf Rang drei. Die Hertha, bei der Lazaro durchspielte und neben seinem Assist auch einen Freistoß ins Außennetz setzte (30.), ist Elfter. Die Berliner blieben zum vierten Mal in Folge gegen Dortmund im eigenen Stadion unbesiegt.