Walkner steht vor größtem Triumph seiner Karriere!

"Alles in allem habe ich den vorletzten Tag gut rübergebracht. Jetzt muss ich morgen noch einmal mein Bestes geben, nichts Wahnsinniges anstellen und vielleicht erleben wir dann ein zweites Cordoba-Wunder", blickte Walkner optimistisch voraus. Zu früh freuen möchte er sich aber nicht. "Es sind noch ein paar hundert Kilometer zu absolvieren", betonte der Vorjahres-Zweite. Genau sind es 284 die am Samstag in einer Schleife rund um Cordoba gefahren werden. Die letzte Sonderprüfung der legendärsten und härtesten Langstrecken-Rallye der Welt ist 119 Kilometer lang.