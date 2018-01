Das legendäre Umbruchsjahr 1968

Vor 50 Jahren: Mythos „1968“. In den USA wird der schwarze Bürgerrechtler Martin Luther King ermordet; Maos (Un-)Kulturrevolution stürzt China ins blutige Chaos; In Vietnam zeichnet sich mit der Tet-Offensive des Vietcong die erstmalige Niederlage der USA in einem Krieg ab; Prager Frühling mit anschließender Panzerinvasion durch die Sowjetunion; am Broadway feiert das Musical „Hair“ Premiere; die Beatles bringen ihr legendäres Weißes Album heraus; Studentenrevolte in Paris, und in Deutschland überlebt Rudi Dutschke, Star der außerparlamentarischen Opposition, ein Attentat nur knapp.