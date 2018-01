Flüchtlingshelferin Ute Bock verstorben

Bocks Verein will die Arbeit der Flüchtlingshelferin fortführen: "Noch vor Kurzem hat Frau Bock gesagt: 'Leider haben viele Menschen in Österreich noch nicht verstanden, dass Flüchtlinge in erster Linie Menschen sind. Menschen, die vor Hunger und Mord fliehen. Da kann man nicht einfach wegschauen und sagen, die sollen zurück, von wo sie her sind, so funktioniert das nicht!' Zum Glück gibt es in Österreich auch viele gute Menschen, die so denken wie FrauBock und unsere Arbeit unterstützen. Menschen, die unser Projekt tagtäglich am Leben halten."