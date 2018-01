Lob für Kurz: Was er besser als Merkel macht

Kurz ein "Kontrollfreak", Merkel ein "Amateur"

Als ersten Grund führt das Nachrichtenportal den "Kontrollzwang" des jungen Durchstarters an. Während Merkel bei den Koalitionsverhandlungen die Zügel zu wenig fest in der Hand gehabt habe, seien die Gespräche in Österreich weitaus gesitteter verlaufen: Nur wenige Informationen drangen nach außen, die Vertraulichkeit zwischen den verhandelnden Parteien sei gewahrt worden. Ganz im Gegensatz zur Situation in Deutschland: Als "amateurhaft" empfanden auch ranghohe EU-Diplomaten die Sondierungsgespräche in Berlin.