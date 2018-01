Bundesliga-Chef: „Müssen uns zum Kommerz bekennen"

Deutschlands Bundesliga-Chef Christian Seifert kritisiert die deutschen Klubs für ihre sportlichen Leistungen im vergangenen Jahr massivst! "Wer internationale Zweitklassigkeit nicht so schlimm findet, wird sich schneller als manche denken in der internationalen Bedeutungslosigkeit wiederfinden", sagte Seifert in Frankfurt/Main am Neujahrsempfang seines Dachverbands. Pikant: Er ließ dabei sogar mit einem kontrovers diskutierbaren Sager zum Thema „Kommerz im Fußball“ aufhorchen …