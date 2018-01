Williams: Cockpit an Sirotkin - Kubica Testfahrer

Sirotkin ersetzt den zurückgetretenen Brasilianer Felipe Massa. Der 22-Jährige wird vom russischen Mineralölkonzern Lukoil unterstützt und soll deshalb geschätzte 15 Millionen Dollar ins Team einbringen. Er unterschrieb bei Williams-Mercedes einen Vertrag über mehrere Jahre. Zuletzt war Sirotkin in der Formel-2-Meisterschaft und als Renault-Testfahrer aktiv gewesen. Seine Hoffnung auf ein Dauer-Engagement in der Formel 1 bei Sauber hatte sich 2013 noch zerschlagen. Finanzielle Unterstützung ist ihm auch durch SMP Racing sicher, hinter dem Oligarch Boris Rotenberg steht. Die Formel-1-Saisonsaison startet am 25. März mit dem Grand Prix von Australien in Melbourne.