„Treter-Schiri“ ließ auch schon Rapid schwitzen!

Incroyable! Wenn Monsieur Tony Chapron mitmischt, kann man was erleben – das hat der französische Schiedsrichter am Sonntag wieder einmal unter Beweis gestellt. Da hatte der 45-Jährige als Unparteiischer in der Ligue-1-Partie von Nantes gegen Paris St.-Germain nach einem Zusammenstoß mit einem Spieler denselben getreten und im Anschluss sogar ausgeschlossen (zu sehen oben im Video ab Minute 04:10). Das war allerdings nicht sein erster „Streich“: Der „Treter-Schiri“ ließ im September 2016 auch die Kicker des SK Rapid ordentlich schwitzen…