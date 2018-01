Dan Gurney: Erfinder der Champagner-Dusche ist tot

Der frühere Formel-1-Pilot Dan Gurney ist am Sonntag in Kalifornien gestorben. Der US-Amerikaner wurde 86 Jahre alt. Gurney gilt auch als Erfinder der Champagner-Dusche bei Siegerehrungen. Nach seinem Sieg 1967 im 24-Stunden-Rennen in Le Mans verspritzte er erstmals Champagner.