Eine Sekunde vorne! Hirscher beendet Wengen-Fluch

Marcel Hirscher hat seine Topform in den technischen Disziplinen des alpinen Ski-Weltcups auch in Wengen eindrucksvoll demonstriert. Der Salzburger gewann erstmals den Slalom am Lauberhorn, womit er seinen achten Weltcup-Sieg in dieser Saison und den fünften im Slalom en suite bejubeln durfte. Mit doppelter Laufbestzeit distanzierte Hirscher den zweitplatzierten Henrik Kristoffersen um eine knappe Sekunde (0,93). Kristoffersen spuckte kurz am Boden, als Hirschers Bestzeit feststand, gestand danach kleinlaut: "Derzeit ist Hirscher unschlagbar!"