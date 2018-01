Kuss-Attacke auf Dominic Thiem bei Pressekonferenz

"Seit Anfang 2017 ein Paar"

Nach dem gemeinsamen Aufenthalt Ende des Jahres in Dubai trafen die beiden Turteltauben einander in Melbourne wieder. In Sydney, wo die Französin vergangene Woche aufschlug, sprach sie erstmals Klartext und verriet dem Veranstalter im Interview: "Wir sind seit Anfang 2017 ein Paar, aber das hat kaum jemand mitbekommen." Im November folgte die offizielle Bestätigung bei den ATP Tour Finals, als sie ihrem Freund aus der Box die Daumen drückte. "Wir verstehen uns perfekt und helfen einander. Wir können nachvollziehen, was der andere durchmacht und fühlt", erzählt die Nummer elf der Welt weiter.