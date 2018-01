Wengen-Slalom: Marcel und sein „gallisches Dorf“

"Depperter Heustadl!"

Marcel nimmt’s locker. Logisch. Angesichts seiner unfassbaren Erfolgsliste kann er so einen "weißen Fleck" locker verschmerzen. Beim Blick auf den markanten Holzstadl, der in der Mitte der Slalom-Strecke in Wengen steht, lacht er: "Bei dem depperten Heustadl hab ich mich schon öfters eingeparkt."