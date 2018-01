„Schoko schmelzen“ - Rassimus-Eklat um Spartak

Die Social-Media-Abteilung des russischen Fußball-Meisters Spartak Moskau hat sich mit einem Tweet in die Nesseln gesetzt. Zu einem Video, das die dunkelhäutigen Brasilianer Luiz Adriano, Pedro Rocha und Fernando beim Training in den Vereinigten Arabischen Emiraten zeigt, schrieb der Club: "Schaut, wie die Schokoladen in der Sonne schmelzen", gefolgt von drei Emojis mit lachenden Gesichtern.