Rosenqvist feiert in Marrakesch 2. Saisonsieg!

Der 26-Jährige setzte sich am Samstag in Marrakesch im Mahindra nach 33 Runden vor dem Schweizer Sebastien Buemi (Renault/+0,945 Sekunden) und dem Briten Sam Bird (Virgin/5,762) durch. In der Gesamtwertung führt Rosenqvist mit 54 Punkten knapp vor Bird (50).