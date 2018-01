Österreich durch 3:3 gegen Belgien im Semifinale!

Österreichs Hockey-Nationalteam ist bei der Hallen-EM in Antwerpen am Samstag in das Semifinale eingezogen, hat mit einem 3:3 gegen Belgien aber den Gewinn der Gruppe B verpasst! Damit wichen die Belgier einem Semifinal-Duell mit Deutschland aus, nun müssen die Österreicher gegen den Titelverteidiger um den Final-Einzug spielen. Die Deutschen setzten sich in Pool A ohne Punktverlust durch.