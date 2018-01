Konfuser Autodieb (27) scheitert an leerem Tank

Wenig ruhmreich haben am Mittwoch gleich zwei Autodiebstähle eines in Leoben lebenden Deutschen geendet: Der 27-Jährige gab sich als Mitarbeiter eines Autohauses aus und gelangte so zu einem neuen Pkw, der gerade von einem Spediteur angeliefert worden war. Doch schon nach einem halben Kilometer blieb der Dieb mit dem Wagen liegen. Mit einem zweiten Auto kam er gerade mal 200 Meter weit. Er wurde geschnappt.