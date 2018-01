Britin sieht in TV-Show Ehemann - mit 2. Gattin!

Unter den Hochzeitsgästen erkannte Helen G. dann ihren Ehemann, der ihr erklärt hatte, er sei berufsbedingt im Nahen Osten tätig. Schließlich stellte sich heraus: Er hatte ein Jahr zuvor Susan in einer luxuriösen Zeremonie in Dubai geheiratet – um dafür als Junggeselle zu gelten, musste er Dokumente fälschen. Auch Helens und Davids gemeinsame Teenager-Tochter Daisy verfolgte die Sendung und war am Boden zerstört - sie war 15 Jahre alt, als ihr Vater entlarvt wurde.