Immer noch nicht fit! Thiem bricht Turnier ab

Dominic Thiem hat die Teilnahme am Einladungsturnier "Kooyong Classic" im australischen Melbourne vorzeitig abgebrochen. Der 24-jährige Niederösterreicher, die aktuelle Nummer 5 der Welt, trat am Donnerstag nicht gegen den Franzosen Lucas Pouille an. Er wurde durch den Russen Andrej Rublew ersetzt, wie die Veranstalter auf der Internetseite des Turniers bekannt gaben.