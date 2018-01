Bei Politgagen ist Österreich spitze

Bezug von Van der Bellen ähnlich hoch wie der von Trump

Der Bezug von Alexander Van der Bellen ist also in etwa gleich hoch wie der von US-Präsident Donald Trump. Wobei ein direkter Vergleich mit ausländischen Staatsmännern gar nicht möglich ist. Immerhin jettet Trump etwa in einem eigenen Flugzeug (Air Force One) herum, bewohnt das Weiße Haus in Washington und wird ständig von einer kleinen Armee überwacht. Das alles verschlingt gewaltige Summen, von denen in Österreich keinesfalls die Rede sein kann.