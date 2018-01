Offiziell: Mordversuch an Ex-St.-Pauli-Kicker!

Ex-St.-Pauli-Kicker Deniz Naki ist geschockt: Die Schüsse, die auf sein Auto aus einem schwarzen Kombi abgefeuert worden sind, waren ein Mordversuch. Nun bestätigte dies auch die Staatsanwaltschaft von Aachen. Er sei auf der Spur ganz rechts gefahren, als er plötzlich Schüsse gehört habe, sagte Naki der Onlineausgabe der "Welt", auch "krone.at" berichtete am Montagmorgen. Der schwarze Kombi sei nach den Schüssen weitergefahren. Bilder, die Naki dem Bericht zufolge nach dem Anschlag aufnahm, zeigen Einschusslöcher am Fenster und nahe einem Reifen seines Wagens. Der kurdische Kicker des SK Amed war im Jahr 2017 durch Kritik an der Politik des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan aufgefallen. Das türkische Staatsoberhaupt beschuldigt ihn der Terrorpropaganda.