Dortmund-Anschlag: „Ich wollte niemanden töten!“

Die Worte des 28-Jährigen sind schwer zu verstehen. Sergej W., der im Alter von 13 Jahren aus Russland nach Deutschland kam und inzwischen nur noch die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, spricht mit hartem Akzent. Die Sprengsätze, die er in einer Hecke am Teamhotel versteckte und genau in dem Moment zur Detonation brachte, als der voll besetzte Mannschaftsbus gerade zum Champions-League-Spiel gegen AS Monaco abgefahren war, will der Angeklagte "absichtlich so konzipiert" haben, "dass keine Personenschäden zu erwarten waren". Tatsächlich wurde im Inneren des Busses jedoch BVB-Abwehrspieler Marc Bartra schwer am Arm verletzt. Ein Motorrad-Polizist erlitt ein Knalltrauma und ist bis heute dienstunfähig.