Auch kommende Woche steht Winter auf der Bremse

In den Niederungen muss am Mittwoch mit einigen zähen Nebel- oder Hochnebelfeldern gerechnet werden, im Osten kann es aus mehrschichtiger Bewölkung auch ein wenig regnen. Ansonsten ist aus heutiger Sicht eher trockenes und oft sonniges Wetter zu erwarten. Insgesamt überwiegt schwacher Wind. Von minus vier bis plus fünf Grad in der Früh steigen die Temperaturen tagsüber auf drei bis zehn Grad an.