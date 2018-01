Psychose des Vaters führte zu Familientragödie

Boban N. nahm seine Frau Sladjana und Töchterchen Lea mit in den Tod. Wie ausführlich berichtet, kam es am Mittwoch in einer Wohnung in der Miesbachgasse im zweiten Wiener Gemeindebezirk zu der unfassbaren Familientragödie. Der 41-Jährige strangulierte das Mädchen (10) mit einem Gummiband und stach mehrmals auf seine Ehefrau (45) ein. Dann nahm er sich durch einen Sprung aus dem Fenster im fünften Stock des Wohnhauses das Leben.