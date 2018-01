Wien: Nun starb auch Lea (10) im Krankenhaus

Traurige Nachrichten am Donnerstagvormittag aus dem Krankenhaus: Jenes zehn Jahre alte Mädchen, das am Mittwoch im Zuge einer Familientragödie in Wien mit schwersten Verletzungen am Hals ins Spital gebracht worden war, ist gestorben. Zuvor war der Vater des Kindes, der 41-jährige Boban N., im Bezirk Leopoldstadt tot auf einem Gehsteig gefunden worden. Er hatte sich aus einem Fenster in die Tiefe gestürzt. Wenig später fanden Beamte die Leiche der 45-jährigen Ehefrau, die mehrere Stichwunden aufwies.