Deutsche Adler-Legenden fordern höhere Preisgelder

„Die Prämie von 20.000 Schweizer Franken für den Gesamtsieg bei der Tournee finde ich absolut unangemessen. Der Stellenwert ist so groß, es wird so viel Geld umgesetzt, da ist es äußerst dürftig, was am Ende beim Sieger übrig bleibt. Der Tourneesieger sollte deutlich mehr partizipieren“, schimpft Schmitt gegenüber "Sport Bild". Schmitt gehörte zwischen 1998 und 2001 zur absoluten Weltspitze. Die Vierschanzentournee konnte der mehrfache Weltmeister und Gesamtweltcupsieger aber nie gewinnen.