Rad-Weltmeisterin in schweren Unfall verwickelt!

"Ich würde nicht sagen, dass 2017 plangemäß endete. Es waren harte Tage, die ich auf der Intensivstation verbringen musste, nachdem sich mein Auto überschlug. Ich bin mittlerweile in ein Privatzimmer verlegt worden und bin auf dem Weg der Besserung. Meine Verletzungen sind: gebrochenes Brustbein, gebrochene Nase, Lungenkollaps. Ich werde euch am Laufenden halten. Frohes neues Jahr!" Das sind die Worte der mehrfachen Weltmeisterin, die sie einige Tage nach ihrem schockierenden Unfall in den sozialen Netzwerken publizierte.