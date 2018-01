Rapid: Diese Spieler stehen auf dem Abstellgleis!

Pünktlich um 9 Uhr in der Früh startete Rapid am Mittwoch in die Vorbereitung. Zuerst in der Kraftkammer, dann ging es schon auf den Rasen. „Nur ein lockeres Gewöhnungstraining“, beschreibt Coach Goran Djuricin die ersten Einheiten. Donnerstag steigen die Leistungstests auf der Schmelz. Drei Spieler sollen zudem abgegeben werden: Philipp Prosenik, Andreas Kuen und Eren Keles!