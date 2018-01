Fix: Ex-Rapid-Meistermacher Pacult in Albanien!

Peter Pacult hat vier Monate nach seiner letzten Tätigkeit als Trainer einen neuen Job. Der 58-jährige Wiener betreut ab sofort den albanischen Klub FK Kukesi. Dies gab der regierende Meister am Mittwoch bekannt. Pacult stand zuletzt in Serbien bei Radnicki Nis an der Seitenlinie, der Verein trennte sich aber nach nur sieben Ligaspielen vom ehemaligen Rapid-Meistermacher.