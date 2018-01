Retter, die vom Himmel kommen

Um 6.30 Uhr treffen Captain Gerold Hofbauer, Flugretter Harry Glück und Notärztin Dr. Julia Möller am Stützpunkt auf dem Dach des ÖAMTC-Mobilitätszentrums in Wien-Erdberg ein. Sofort beginnt die Crew damit, ihren Helikopter zu überprüfen. Der Pilot inspiziert das Fluggerät gründlich: "Ich bin für die Sicherheit aller an Bord verantwortlich. Da gibt's für mich keine Kompromisse." Parallel dazu gehen Harry Glück und Julia Möller ihre eigenen Checklisten durch: Sind alle Ampullen an ihrem Platz, sind die EKG-Akkus voll aufgeladen?