Junge ÖSV-Damen bei nächster Shiffrin-Show stark!

Schild von Piste überrascht

Nach dem ersten Durchgang war die Slalom-Dominatorin mit 1,41 Sekunden Vorsprung vor Holdener an der Spitze gelegen. Keine andere Fahrerin nachher kam auch nur ansatzweise in ihre Nähe. Schild lag nach einem Fehler 1,97 zurück auf dem vierten Platz. Im zweiten schlichen sich im oberen Teil weitere Fehler ein, so dass sie auf fünf zurückfiel. "Extrem schade. Ich bin froh, dass ich drinnengeblieben bin", sagte die Salzburgerin, die am Dienstag Geburtstag gefeiert hatte, jetzt 28 Jahre jung ist. Die Beschaffenheit der Piste habe sie etwas überrascht. "Es ist wirklich sehr weich, also ich war nicht darauf eingestellt", befand die zurzeit beste Slalomfahrerin aus Österreich.