Damon Hill: „Ich vergebe Michael Schumacher!“

Sie waren Mitte der 1990er-Jahre die beiden großen Rivalen in der Formel 1: Michael Schumacher und Damon Hill. Auf der einen Seite das deutsche Wunderkind, das im vermeintlich unterlegenen Benetton Ford aufzuzeigen wusste, und auf der anderen Seite der nach dem Tode von Ayrton Senna eher unabsichtlich in die Rolle des Nummer-1-Piloten beim zuvor jahrelang dominierenden Team von Williams Renault aufgestiegene Brite. Freunde waren sie zweifellos keine – umso mehr überrascht nun der in Ehren ergraute Hill (57) mit einem berührenden Tweet über Schumacher (48)!