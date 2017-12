Vier Jahre danach: „Sagt uns die Wahrheit!“

Jetzt schloss sich "Gazzetta"-Vizechefredakteur Umberto Zapelloni dem Deutschen an: "Vier Jahre danach bleibt uns nichts anderes übrig, als uns an einem Hashtag "keepfightingschumI" oder, für die Gläubigen, an einem Gebet festzuhalten. Ich bin überzeugt, dass seine Fans es verdienen würden, die Wahrheit über seinen Gesundheitszustand zu erfahren. Sie waren so etwas wie seine erweiterte Familie. Ich bitte nicht um Fotos oder irgendwelche Bilder. Nein, ich würde nur gerne einen Befund zu dem Mann hören, der am 3. Jänner 49 Jahre alt wird, der aber seit 2014 seinen Geburtstag nicht mehr feiern kann."