Ellbogen-Probleme: Djokovic sagt für Abu-Dhabi ab!

Als Ersatz für den Serben sprang niemand Geringerer als Andy Murray ein, allerdings nur für einen Satz. Den sollte der Schotte eben am Freitag gegen Bautista Agut spielen, womit er sein Comeback ein paar Tage früher als erwartet gab. Murray hat für das ATP-Turnier nächste Woche in Brisbane genannt. Seine kurzfristige Zusage signalisiert, dass zumindest er fit in die Saison startet, nachdem er seit seinem Viertelfinal-Out am 12. Juli in Wimbledon wegen Hüftproblemen pausiert hatte.