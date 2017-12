Einige Anfragen: Koller ist bereit für neues Team!

"Die Mannschaft, die ich trainiere, muss Qualität haben", meinte Koller. Als Trainer werde er am Ergebnis gemessen. Auf die Frage, ob er eine Spitzenmannschaft übernehmen wollte, erklärte der 57-Jährige: "Ja, das will jeder. Oder eine, die ich zu einer Spitzenmannschaft formen kann." Ob er die Arbeit bei einer Club-Mannschaft oder einer Nationalauswahl im Auge habe, ließ Koller offen. Ebenso, ob er seine künftige Anstellung in der Schweiz oder im Ausland sehe. "Ich will mich nicht festlegen und schon genau sagen, wo ich hin möchte. Es muss von der Qualität her passen, aber auch zwischenmenschlich."