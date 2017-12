Laura Ludwig wird Mutter und pausiert 2018

Ludwig und ihre Partnerin Kira Walkenhorst, die sich derzeit von einer Hüftoperation erholt, hatten nach Olympia-Gold 2016 heuer in Wien auch den Weltmeistertitel gewonnen. Die mit dem deutschen Cheftrainer Imornefe Bowes aus Schottland liierte Ludwig betonte, dass sie ihre Karriere fortsetzen will. "Ich werde definitiv weitermachen. Klares Ziel bleibt die WM 2019 und die Olympia-Titelverteidigung 2020 in Tokio", sagte die 31-Jährige der "Bild"-Zeitung.