Duell mit „Pistolero“: ÖFB-Team gegen Russland!

Tirol, das Stubaital, der Ort Neustift. 2008 war dort das Camp der Spanier bei der EURO 2008, zwei Jahre später bereitete Teamchef Vicente del Bosque die Mannschaft im Stubaital auf die WM 2010 vor, letztes Jahr gastierte dort Russland vor dem Confed-Cup. Im Fünf-Sterne-Hotel Jagdhof, wo Teamchef Stanislaw Tschertschessow seine Truppe Ende Mai auf die Heim-WM 2018 einschwört. Und dabei einen Test gegen Österreich absolviert, am 30. Mai kommt es in Innsbruck für das Team von Franco Foda zum Duell mit dem WM-Gastgeber, wenig später folgt der Hit in Klagenfurt gegen Deutschland (2. Juni). Ein Hauch von WM in Österreich …