Kane mit Triplepack alleiniger Rekordhalter

Shearer stand nicht an, sofort per Tweet zu gratulieren: "Du hattest ein fantastisches Jahr 2017. Du verdienst diesen Rekord. Gut gemacht, arbeite weiter so gut an dir", kommentierte der Ex-Teamspieler Kanes Leistung. Die Torschützenliste der aktuellen Premier-League-Saison führte Kane vor den Nachmittags- und Abendspielen mit 18 Treffern drei Tore vor Mohamed Salah von Liverpool an.