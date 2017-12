Verpatzter Auftritt! Müllauer nur Final-14.

Die Französin Tess Ledeux und der Schwede Oscar Wester haben am Samstag in Font Romeu in den französischen Pyrenäen einen Slopestyle-Weltcup der Ski-Freestyler gewonnen. Lukas Müllauer war als Fünfter ins Finale gekommen, wurde da unter 14 Aktiven nach zwei verpatzten Läufen aber nur Letzter.