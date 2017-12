Marcel Hirscher feiert Weihnachten an der Spitze

In dieser gab es zwar noch keinen Abfahrtssieg, mit dem könnte es aber am Donnerstag (28. Dezember) in Bormio klappen. Für die Kombination am Freitag passt Hirscher, wie es auch sein Weltcup-Verfolger Kristofferson macht. Hirschers nächster Einsatz im Weltcup ist daher der Parallelslalom am Neujahrstag in Oslo. Nach ein paar Tagen weihnachtlicher Pause und Ruhe wird Europas "Sportler des Jahres" das spezielle Training dafür aufnehmen.