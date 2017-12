Rekord-Champ Loeb kehrt für drei Rennen zurück

Mit Elena hatte Loeb von 2004 bis 2012 neun WM-Titel in Serie geholt, ehe der Elsässer nach seinem Rücktritt nur noch sporadisch einzelne WM-Läufe - zuletzt 2015 in Monte Carlo - bestritt. Nun will er es bei ausgesuchten Rennen noch einmal wissen. "Ich habe keine Erwartungen, ich will es einfach genießen.