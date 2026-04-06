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Im Hinspiel gabs acht Tore, Scheiblingkirchen und Neustadt trennten sich mit 4:4.
Vor Spitzenspiel:
Schützenfest statt Scheiblingkirchner Schonkost
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Ebreichsdorf kommt in Fahrt – Rückschlag für Ybbs
NÖ-Landesliga-Auftakt:
Titelkampf – alle jagen Leader Scheiblingkirchen!
Ex-Veilchen Richard Windbichler (re.) geht in neuer Rolle voll auf.
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Der Jubel über den Herbstmeistertitel in der NÖ-Landesliga war beim USV Scheiblingkirchen ...
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Neo-Coach Robert Weinstabl soll die Neustädter zurück in die 3. Liga führen.
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Weinstabl soll Neustadt zurück in die Spur bringen
David Affengruber zeigte gegen Real Madrid mit Superstar Kylian Mbappe eine starke Leistung.
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Da hilft kein Plärren und kein Betteln – der SV Stripfing ist am Ende, nun ist auch ein ...
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Konkursverfahren über den SV Stripfing eröffnet!
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