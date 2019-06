So überstehen Smartphone & Co die extreme Hitze

Extremes Schönwetter lässt die Thermometer derzeit steigen. Während Menschen schwitzen und Hunde hecheln, um ihren Wärmehaushalt zu regulieren, können Smartphone & Co bei diesen Temperaturen schnell an ihre Grenzen stoßen. Kommt es zur Überhitzung, können Datenverlust oder gar kaputte Komponenten die Folge sein. Damit es gar nicht erst so weit kommt, gibt krone.at Tipps, wie man dem Hitze-Crash vorbeugen kann.