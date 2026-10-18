Derby im Tivoli: Lust auf mehr derartige Abende

Aber zurück zum Freitagabend, der bis auf zwei „Schönheitsfehler“ perfekt war. Zum einen natürlich das Ergebnis, zum anderen die Ausschreitungen nach dem Spiel. Letztere, weil sich eben Teile der Gesellschaft in die falsche Richtung entwickeln, diese ein Ballspiel missbrauchen, um ihre im Job oder sonst wo aufgestauten Aggressionen abzubauen. Das ist schade, sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der weit überwiegende Teil der Stadionbesucher einen tollen Abend erlebte, der Lust auf weitere gemacht hat. In knapp zwei Wochen im ÖFB-Cup gegen WSG Wattens wird es wieder so sein.