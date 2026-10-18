Derby im Tivoli: Lust auf mehr derartige Abende

Ausverkauft war das Tivoli am Freitag beim Derby FC Wacker Innsbruck gegen Austria Salzburg. Für Claus Meinert, Chefredakteur der „Tiroler Krone“, machte der Abend trotz „Schönheitsfehlern“ Lust auf mehr.
Es war alles wunderbar angerichtet für einen großen (Fußball)Abend. Ausverkauftes Haus mit 16.125 Zusehern, tolle Stimmung, beeindruckende Choreografien von den Fans auf der Nordtribüne, aber auch jene der Salzburger Gäste. Man spürte, wie der eine oder andere in Erinnerungen schwelgte, als noch im alten Tivoli gegen Casino Salzburg gespielt wurde und dieses Westderby nicht selten mit einer „Klatsche“ für die Salzburger endete.
Damals brauchte es keine Hundertschaften an Polizei- und sonstigen Sicherheitskräften. Wenn, dann am ehesten noch beim einzigen Würstelstand.
Claus Meinert
Ältere Semester werden sich vielleicht noch an das 9:0 am 22. Mai 1982 erinnern. Die Anzeigentafel wäre für den Zehner gar nicht ausgestattet gewesen. Damals brauchte es keine Hundertschaften an Polizei- und sonstigen Sicherheitskräften. Wenn, dann am ehesten noch beim einzigen Würstelstand neben der Nordtribüne, wo das Gedränge riesig war und man oft bis weit in Hälfte zwei hinein warten musste, ehe man zum Zug kam.
Aber zurück zum Freitagabend, der bis auf zwei „Schönheitsfehler“ perfekt war. Zum einen natürlich das Ergebnis, zum anderen die Ausschreitungen nach dem Spiel. Letztere, weil sich eben Teile der Gesellschaft in die falsche Richtung entwickeln, diese ein Ballspiel missbrauchen, um ihre im Job oder sonst wo aufgestauten Aggressionen abzubauen. Das ist schade, sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der weit überwiegende Teil der Stadionbesucher einen tollen Abend erlebte, der Lust auf weitere gemacht hat. In knapp zwei Wochen im ÖFB-Cup gegen WSG Wattens wird es wieder so sein.
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