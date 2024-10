St. Pölten möchte E-Scooter aus Zentrum verbannen

Es war der traurige Höhepunkt eines schon länger existenten Problems in St. Pölten: Vor rund einem Monat wurde, wie berichtet, Elina (9) in der Fußgängerzone von einem E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss und mit Höllentempo umgefahren. Während das Mädchen noch immer mit den Folgen des Oberschenkelbruchs zu kämpfen hat, geht man im Rathaus nun in die Offensive. Man will die E-Scooter in der Innenstadt verbieten.