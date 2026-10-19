Erneut illegale Schönheitsklinik ausgehoben

Insgesamt fünf Festnahmen

Insgesamt wurden 24 Betriebe kontrolliert. Seitens des Magistrats wurden 29 Anzeigen ausgestellt, darunter nach dem Öffnungszeitgesetz. Die Polizei stellte sechs Anzeigen, unter anderem wegen Kurpfuscherei, Suchtgift und nach dem Fremdenpolizeigesetz. Insgesamt wurden im Rahmen der Aktion fünf Personen vorläufig festgenommen. Neben den falschen Schönheitsärzten gab es drei Festnahmen aufgrund wegen Verstöße gegen das Fremdenrecht.