Beutezug im Hotel: Tresor aus Verankerung gerissen

Bargeld im vierstelligen Bereich weg

Die Einbrecher hatten es offenbar auf wertvolle Beute abgesehen. Sie ließen mehrere hochwertige Flaschen alkoholischer Getränke sowie Sportaccessoires mitgehen. Besonders dreist: Auch ein Tresor wurde aus seiner Verankerung gerissen und gestohlen. Dieser befand sich in einem unversperrten Schrank. Im Inneren des Safes lag ein Bargeldbetrag in vierstelliger Höhe.