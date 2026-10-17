Diebe in Tankstellen-Shop flüchteten mit Pkw

Am Freitag gegen 11.50 Uhr wurde von einem Mitarbeiter einer Tankstelle in Imst bei der Polizei angezeigt, dass von zwei unbekannten Tätern soeben im Tankstellenshop ein Ladendiebstahl begangen worden sei und die Täter, nachdem er sie zur Rede gestellt habe, mit einem Pkw geflüchtet seien.