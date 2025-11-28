Tourismusreferenten wollen die Flugabgabe kippen

Flughäfen als Grundlage des Tourismus

„Das Fliegen im Land wird dadurch deutlich verteuert, was im europäischen Vergleich zu einem erheblichen Wettbewerbsnachteil führt. Daher setze ich mich für eine Abschaffung der Flugabgabe ein, um die Wettbewerbsfähigkeit und den Standort nachhaltig zu stärken“, erklärt Tirols Wirtschafts-LR Gerber als Vorsitzender und unterstrich die Bedeutung der Regionalflughäfen: „Die Regionalflughäfen als infrastrukturelle Grundlage des Tourismus dürfen im europäischen Wettbewerb nicht den Anschluss verlieren. Sie ermöglichen direkte Anbindungen aus wichtigen Herkunftsmärkten, verkürzen Reisezeiten und schaffen dadurch eine wesentliche Voraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit zahlreicher Tourismusdestinationen in den Regionen.“