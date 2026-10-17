The perpetrator is a resident
Knife Attack at German Retirement Home: One Dead
A resident of a German retirement home carried out a bloody attack on Friday evening. The 72-year-old man attacked several female residents with a knife in the cafeteria. An 86-year-old woman was fatally injured, and two others (aged 81 and 83) suffered serious injuries.
According to police, the 86-year-old woman died at the scene—in Olfen in the Münsterland region of the German state of North Rhine-Westphalia. The perpetrator reportedly surrendered without resistance. The motive for the attack remains unclear. The homicide division is investigating.
Police responded with a large contingent
According to a report in “Bild,” the facility is believed to be the St. Vitus-Stift. Two rescue helicopters landed in front of the facility that evening, and police responded with a large contingent. According to the operator, 77 seniors in need of care live at the St. Vitus-Stift senior care center. They are described as “people with varying abilities who require support and care due to health impairments.”
Attached to the facility is an assisted-living complex with 36 barrier-free apartments. There are also residential groups for seniors suffering from dementia.
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